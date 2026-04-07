जिन्ना जहां रुके थे, वहां अब बर्गर शॉप, मंदिर तक को सरकार ने नहीं छोड़ा, आजादी के बाद कितना बदल गया पाकिस्तान?

वो मकान आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। एक ऐतिहासिक स्मारक बन सकता था। लेकिन वो मकान अब नहीं है। उस जगह अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और एक प्राइवेट बैंक का दफ्तर है। सोचिए, जिस जमीन पर खड़े होकर जिन्ना ने शायद पाकिस्तान के सपने देखे होंगे, वहां आज लोग बर्गर खाते हैं।