“पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानियों का हक, अफगानों को छोड़ना होगा देश” – ख्वाजा आसिफ

Khawaja Asif (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच सीज़फायर खत्म हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका में एयरस्ट्राइक करते हुए हाहाकार मचा दिया है। इस एयरस्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इस एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि अभी भी दोनों देश कतर में होने वाली शांति वार्ता के लिए अपना-अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, जिससे शांति पर समझौता हो सके। हालांकि इस बीच तालिबान के पाकिस्तान पर हमला करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तनाव की इस स्थिति के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने बड़ा बयान दिया है।
अफगानिस्तान से चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ पाकिस्तानियों का ही हक है। अफगान नागरिकों का पाकिस्तान की धरती पर कोई हक नहीं है।
आसिफ ने पाकिस्तान में रह रहे अफगानों को भी धमकी दी है कि उन्हें देश छोड़ना होगा। आसिफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के लिए बने सभी शरणार्थी कैंप बंद होंगे और सिर्फ वैध वीज़ा धारक अफगान ही पाकिस्तान में रह सकते हैं।
इस साल की शुरुआत से ही पाकिस्तानी सरकार ने देश में रह रहे अफगान शरणार्थियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसकी वजह है पाकिस्तान में आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान समर्थित आतंकी संगठन टीटीपी की वजह से देश में आतंकवाद बढ़ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान, बिना वीज़ा के पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। अब तक कई लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाला जा चुका है।
