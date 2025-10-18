“पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानियों का हक, अफगानों को छोड़ना होगा देश” – ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच सीज़फायर खत्म हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका में एयरस्ट्राइक करते हुए हाहाकार मचा दिया है। इस एयरस्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इस एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि अभी भी दोनों देश कतर में होने वाली शांति वार्ता के लिए अपना-अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, जिससे शांति पर समझौता हो सके। हालांकि इस बीच तालिबान के पाकिस्तान पर हमला करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तनाव की इस स्थिति के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने बड़ा बयान दिया है।