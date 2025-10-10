पाकिस्तानी सेना ने 30 आतंकियों का किया खात्मा, 7 अक्टूबर के हमले का लिया बदला

Pakistan soldiers (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) में सेना पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था। यह आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के ओरकज़ई (Orakzai) जिले में हुआ था, जिसमें जिसमें 9 सैनिक और 2 अधिकारी मारे गए थे। आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया था, जिसके लिए सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस हमले को टीटीपी के आतंकियों ने अंजाम दिया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें 19 आतंकी भी मारे गए थे। इस आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना इसका बदला लेने की फिराक में थी और अब पाकिस्तानी सेना को ऐसा करने में कामयाबी मिल गई है।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आज, शुक्रवार, 10 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओरकज़ई जिले में जमाल माया इलाके में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार सेना के पास आतंकियों के ठिकाने की खुफिया जानकारी थी। इन आतंकियों का कनेक्शन 7 अक्टूबर को सेना पर हुए हमले से भी था। ऐसे में सेना ने इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 आतंकियों का खात्मा कर दिया।
इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर कहा कि 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तानी सेना ने मुख्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में ला खड़ा किया है। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आगे कहा कि आसपास के इलाकों में बचे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना का अभियान जारी है।
