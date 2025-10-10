पाकिस्तानी सेना ने 30 आतंकियों का किया खात्मा, 7 अक्टूबर के हमले का लिया बदला

पाकिस्तान (Pakistan) में सेना पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था। यह आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के ओरकज़ई (Orakzai) जिले में हुआ था, जिसमें जिसमें 9 सैनिक और 2 अधिकारी मारे गए थे। आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया था, जिसके लिए सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस हमले को टीटीपी के आतंकियों ने अंजाम दिया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें 19 आतंकी भी मारे गए थे। इस आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना इसका बदला लेने की फिराक में थी और अब पाकिस्तानी सेना को ऐसा करने में कामयाबी मिल गई है।