पाकिस्तान की बेशर्मी: मदद के नाम पर श्रीलंका भेजा एक्सपायर सामान, कोलंबो के अधिकारियों में गुस्सा

श्रीलंका में Cyclone Ditwa ने जान-माल का काफी नुकसान किया है। इसके चलते सैकड़ों मौतें हुई और देश को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में दुनियाभर के देश श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उसे राहत सामग्री भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हाल ही में श्रीलंका की सहायता के लिए खाने-पीने की चीजों और दवाइयों से भरा विमान रवाना किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर जो सामान श्रीलंका भेजा उसमें कई ऐसी चीजें भी शामिल थी जो खराब हो चुका थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के अनुसार, इन सामानों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी।