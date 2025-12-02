पाकिस्तान की बेशर्मी: मदद के नाम पर श्रीलंका भेजा एक्सपायर सामान, कोलंबो के अधिकारियों में गुस्सा

पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायरी डेट का सामान भेजा (फोटो- पाकिस्तान उच्चायोग श्रीलंका एक्स पोस्ट)
श्रीलंका में Cyclone Ditwa ने जान-माल का काफी नुकसान किया है। इसके चलते सैकड़ों मौतें हुई और देश को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में दुनियाभर के देश श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उसे राहत सामग्री भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हाल ही में श्रीलंका की सहायता के लिए खाने-पीने की चीजों और दवाइयों से भरा विमान रवाना किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर जो सामान श्रीलंका भेजा उसमें कई ऐसी चीजें भी शामिल थी जो खराब हो चुका थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के अनुसार, इन सामानों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी।
पाकिस्तान से जब सहायता का विमान श्रीलंका पहुंचा तो उसमें मौजूद सामानों की जांच की गई। इस दौरान सामने आया कि कई डिब्बों में रखा सामान एक्सपायर हो चुका था या इस्तेमाल के लायक नहीं था। इस बात को लेकर श्रीलंका के आपदा प्रबंधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी और विरोध इस्लामाबाद को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के राजनयिक माध्यमों से पहुंचा दिया है।
ऐसे में जहां एक तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, यह घटना उसके लिए काफी शर्मिंदगी का कारण बनी है। श्रीलंका के अधिकारियों ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, पाकिस्तान की भेजे हुए इस सामान ने मानवीय सहायता की गुणवत्ता और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब, श्रीलंका अभी भी संकट के बाद उबरने की कोशिश कर रहा है।
बता दें कि, यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान की आपदा राहत कूटनीति को आलोचना का सामना करना पड़ा है। इससे पहले जब 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप आया था उस दौरान पाकिस्तान ने नेपाल को बीफ से बने रेडी टू ईट भोजन के पैकेट भेजे थे। नेपाल एक हिन्दू-बहुसंख्यक देश है, जहां गाय को पवित्र माना जाता है, ऐसे में यहां गोमांस भेजना जनता के भारी गुस्से का कारण बन गया था। पाकिस्तान के इस व्यवहार के लिए उसे सांस्कृतिक असंवेदनशीलता के आरोपों का सामना करना पड़ा।
