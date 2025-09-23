“पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे”, पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति की चेतावनी

पाकिस्तान (Pakistan) के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। लंबे समय तक आतंकवाद को पनपने में मदद करने और संरक्षित करने वाले और अपने ही देश में कुछ समुदायों जैसे बलूचों को दबाने वाले पाकिस्तान ने इतने सालों में कई दुश्मन बनाए हैं। इनमें अमरुल्लाह सालेह (Amrullah Saleh) भी हैं, जो अफगानिस्तान (Afghanistan) के पूर्व और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। सालेह लंबे समय से पाकिस्तान के आलोचक रहे हैं और जिस समय पाकिस्तान और तालिबान के अच्छे संबंध थे, उस समय अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए तालिबान (Taliban) की मदद करने का भी आरोप लगा चुके हैं। अब सालेह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है।