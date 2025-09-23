Patrika LogoSwitch to English

विदेश

“पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे”, पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति की चेतावनी

Warning To Pakistan: पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माने जाने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक बड़ी चेतावनी दी है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 23, 2025

Amrullah Saleh warns Pakistan
Amrullah Saleh warns Pakistan (Photo - Patrika Graphics)

पाकिस्तान (Pakistan) के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। लंबे समय तक आतंकवाद को पनपने में मदद करने और संरक्षित करने वाले और अपने ही देश में कुछ समुदायों जैसे बलूचों को दबाने वाले पाकिस्तान ने इतने सालों में कई दुश्मन बनाए हैं। इनमें अमरुल्लाह सालेह (Amrullah Saleh) भी हैं, जो अफगानिस्तान (Afghanistan) के पूर्व और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। सालेह लंबे समय से पाकिस्तान के आलोचक रहे हैं और जिस समय पाकिस्तान और तालिबान के अच्छे संबंध थे, उस समय अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए तालिबान (Taliban) की मदद करने का भी आरोप लगा चुके हैं। अब सालेह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है।

"पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे"

सालेह ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सालेह ने यह चेतावनी खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में मात्रे दारा गांव पर बमबारी में 30 जनजातीय लोगों के मारे जाने और इस मामले पर ज़्यादातर मेनस्ट्रीम उर्दू और अंग्रेजी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से चुप्पी के बाद दी। सालेह के अनुसार अगर पाकिस्तान के पंजाब में कहीं ऐसा हुआ होता, तो क्या होता? लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा के जनजातीय लोगों की मौत को उर्दू और अंग्रेजी मेनस्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा है।

क्या है खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी का मामला?

पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोमवार तड़के सुबह खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में मात्रे दारा गांव में बमबारी कर दी थी। इस बमबारी में 30 लोग मारे गए थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस हमले की काफी निंदा हो रही है।

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Sept 2025 04:57 pm

Published on:

23 Sept 2025 04:43 pm

Hindi News / World / "पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे", पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति की चेतावनी

