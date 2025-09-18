पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान के ज़ेहरी में बमबारी: आम लोगों को निशाना बनाया

Pakistani aerial bombing on residential homes: पाकिस्तानी सेना ने 17 सितंबर 2025 की रात बलूचिस्तान के खुजदार जिले के ज़ेहरी इलाके में एक घर पर हवाई और ड्रोन हमला किया। जानकारी के अनुसार यह हमला सीधे आम नागरिकों को निशाना (Pakistani aerial bombing on residential homes)बना कर किया गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में मारे गए तीन लोग हैं -बीबी अमीना (40 वर्ष), लाल बीबी (41 वर्ष), और मुहम्मद हसन (30 वर्ष)। घायल लोगों में 4 साल का बच्चा उमैर अहमद भी शामिल है। अन्य घायल व्यक्तियों में सनाउल्लाह, अली अकबर, अब्दुल नबी और मौला बख्श शामिल हैं।