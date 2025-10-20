ईरानी मिसाइलों का काला कारोबार! पाकिस्तानी तस्कर को अमेरिका ने दी 40 साल की सजा,हूतियों को हथियार पहुंचाने का खुलासा!

Pakistani Arms Smuggler: सोचिए, एक साधारण मछली पकड़ने की नाव पर लदे बड़े-बड़े पैकेट, जिनमें ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे भरे हैं। यही नाटक कर रहा था 49 साल का पाकिस्तानी मुहम्मद पहलवान। अमेरिका ने उसे 5 बड़े अपराधों में दोषी ठहराया और 40 साल की सजा (US 40 Years Sentence) सुना दी। यह जहाज यमन के हूतियों तक ईरानी हथियार (Iranian Missiles Houthis) पहुंचा रहा था। जनवरी 2024 में अरब सागर में अमेरिकी नौसेना ने इसे पकड़ा, जिसमें 2 SEAL कमांडो शहीद हो गए। पहलवान का गिरोह (Pakistani Arms Smuggler) मछुआरे होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन सच सामने आ ही गया। हूतियों ने गाजा के समर्थन में इजरायल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया था, और ये पुर्जे उसी की ताकत थे।