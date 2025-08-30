निर्णय लेने में एआई से ज़्यादा साथियों पर भरोसा, सर्वे में हुआ खुलासा

करीब 19,000 प्रोफेशनल्स और 7,000 बीटूबी मार्केट पर हुए सर्वे के अनुसार 43% लोग मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले अपने नेटवर्क का रुख करते हैं, जबकि 64% ने माना कि भरोसेमंद सहयोगी डिसीजन प्रोसेस में तेज़ी लाकर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दूसरी ओर एआई अपनाने का दबाव भी बढ़ा है। 51% कर्मचारी एआई सीखने को एक और नौकरी मानते हैं, खासकर जेन-ज़ी के युवा इसमें संकोच महसूस करते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि बीटूबी में 71% ग्राहक अब मिलेनियल्स और जेन-ज़ी हैं। इनमें युवा प्रोफेशनल्स डिजिटल डेटा या एआई रिकमेंडेशन से ज्यादा सहकर्मियों की राय पर विश्वास करते हैं।