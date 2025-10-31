Viral Video: ब्रिटेन के एक शख्स ने ‘दुनिया की सबसे खतरनाक’ इस देश की एयरलाइन में उड़ान भरी

ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड। (स्क्रीन शॉट: Instagram/ @seanhammonds)
PIA Airline Dangerous Flight: ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA Airline Safety) की एक उड़ान का बहुत बुरा अनुभव शेयर किया है, जिसे उन्होंने "दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ान" (Pakistan Airlines Crisis) बताया। इस्लामाबाद और स्कार्दू के बीच चलने वाली फ्लाइट में पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरते हुए (PIA Airline Dangerous Flight) खूबसूरत दृश्य देखे। हालांकि, इस यात्रा के दौरान विमान के पुराने अंदरूनी हिस्सों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हैमंड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उड़ान का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विमान की खस्ता हालत को दिखाया। वीडियो में सीटों पर धूल जमी हुई थी, हैंडल टूटे हुए थे, और पैनल घिसे हुए थे। यह स्थिति पाकिस्तानी एयरलाइन (Dangerous Flight PIA) के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यह उनकी अपनी बेड़े के आधुनिकीकरण की समस्याएं दिखाता है।
हैमंड ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि यह उड़ान दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ानों में से एक है, क्योंकि यह एक संकरी घाटी के ऊपर से गुजरती है, जहाँ रनवे मुश्किल से 1000 मीटर लंबा होता है और उतरते वक्त 180 डिग्री का तेज मोड़ होता है। इसके साथ ही पहाड़ी मौसम भी तेजी से बदलता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। हालांकि, हैमंड ने आखिर में पायलटों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी उड़ान सुरक्षित रही, और पाकिस्तानी पायलट इस कठिन मार्ग को बहुत अच्छी तरह चला रहे थे।
गौरतलब है कि सन 2020 में कराची विमान हादसे के बाद, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर यूरोपीय संघ ने उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में यूरोपीय संघ ने यह प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद, PIA ने यूरोपीय मार्गों पर उड़ानें फिर से शुरू कीं, जो एयरलाइन की छवि सुधारने के लिए एक बड़ा कदम था।
इससे पहले, मई 2020 में PIA की उड़ान PK8303 कराची में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 97 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि लगभग 30% पाकिस्तानी पायलटों के पास संदिग्ध लाइसेंस थे, जिसके बाद यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने PIA पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
बहरहाल PIA ने कई सुधारों और ऑडिट के बाद अपनी उड़ानें फिर से शुरू कीं। उसके बाद नवंबर 2024 में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध हटा लिया गया, और जुलाई 2025 में ब्रिटेन ने भी अपनी रोक हटा दी। हालांकि, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजदीकी के बावजूद अमेरिका ने PIA के वाणिज्यिक संचालन पर अभी तक रोक जारी रखी है। जबकि पाकिस्तान सरकार ने एयरलाइन के निजीकरण का भी प्रस्ताव रखा है ताकि इसकी वित्तीय स्थिति और छवि को सुधारने की कोशिश की जा सके।
