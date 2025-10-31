Viral Video: ब्रिटेन के एक शख्स ने ‘दुनिया की सबसे खतरनाक’ इस देश की एयरलाइन में उड़ान भरी

PIA Airline Dangerous Flight: ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA Airline Safety) की एक उड़ान का बहुत बुरा अनुभव शेयर किया है, जिसे उन्होंने "दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ान" (Pakistan Airlines Crisis) बताया। इस्लामाबाद और स्कार्दू के बीच चलने वाली फ्लाइट में पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरते हुए (PIA Airline Dangerous Flight) खूबसूरत दृश्य देखे। हालांकि, इस यात्रा के दौरान विमान के पुराने अंदरूनी हिस्सों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हैमंड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उड़ान का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विमान की खस्ता हालत को दिखाया। वीडियो में सीटों पर धूल जमी हुई थी, हैंडल टूटे हुए थे, और पैनल घिसे हुए थे। यह स्थिति पाकिस्तानी एयरलाइन (Dangerous Flight PIA) के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यह उनकी अपनी बेड़े के आधुनिकीकरण की समस्याएं दिखाता है।