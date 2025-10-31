Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Viral Video: ब्रिटेन के एक शख्स ने ‘दुनिया की सबसे खतरनाक’ इस देश की एयरलाइन में उड़ान भरी

PIA Airline Dangerous Flight: ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड ने पाकिस्तानी एयरलाइन PIA की उड़ान के दौरान विमान के पुराने आंतरिक हिस्सों की वीडियो शेयर की, जिससे एयरलाइन की खस्ता हालत सामने आई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 31, 2025

PIA Airline Dangerous Flight

ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड। (स्क्रीन शॉट: Instagram/ @seanhammonds)

PIA Airline Dangerous Flight: ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर सीन हैमंड ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA Airline Safety) की एक उड़ान का बहुत बुरा अनुभव शेयर किया है, जिसे उन्होंने "दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ान" (Pakistan Airlines Crisis) बताया। इस्लामाबाद और स्कार्दू के बीच चलने वाली फ्लाइट में पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरते हुए (PIA Airline Dangerous Flight) खूबसूरत दृश्य देखे। हालांकि, इस यात्रा के दौरान विमान के पुराने अंदरूनी हिस्सों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हैमंड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उड़ान का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विमान की खस्ता हालत को दिखाया। वीडियो में सीटों पर धूल जमी हुई थी, हैंडल टूटे हुए थे, और पैनल घिसे हुए थे। यह स्थिति पाकिस्तानी एयरलाइन (Dangerous Flight PIA) के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यह उनकी अपनी बेड़े के आधुनिकीकरण की समस्याएं दिखाता है।

"दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ान"

हैमंड ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि यह उड़ान दुनिया की सबसे खतरनाक उड़ानों में से एक है, क्योंकि यह एक संकरी घाटी के ऊपर से गुजरती है, जहाँ रनवे मुश्किल से 1000 मीटर लंबा होता है और उतरते वक्त 180 डिग्री का तेज मोड़ होता है। इसके साथ ही पहाड़ी मौसम भी तेजी से बदलता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। हालांकि, हैमंड ने आखिर में पायलटों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी उड़ान सुरक्षित रही, और पाकिस्तानी पायलट इस कठिन मार्ग को बहुत अच्छी तरह चला रहे थे।

PIA की वापसी और यूरोपीय प्रतिबंधों का हटना

गौरतलब है कि सन 2020 में कराची विमान हादसे के बाद, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर यूरोपीय संघ ने उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में यूरोपीय संघ ने यह प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद, PIA ने यूरोपीय मार्गों पर उड़ानें फिर से शुरू कीं, जो एयरलाइन की छवि सुधारने के लिए एक बड़ा कदम था।

मई 2020 का कराची हादसा

इससे पहले, मई 2020 में PIA की उड़ान PK8303 कराची में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 97 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद की जांच के दौरान य​ह तथ्य सामने आया था कि लगभग 30% पाकिस्तानी पायलटों के पास संदिग्ध लाइसेंस थे, जिसके बाद यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने PIA पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

PIA का भविष्य और सुधार

बहरहाल PIA ने कई सुधारों और ऑडिट के बाद अपनी उड़ानें फिर से शुरू कीं। उसके बाद नवंबर 2024 में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध हटा लिया गया, और जुलाई 2025 में ब्रिटेन ने भी अपनी रोक हटा दी। हालांकि, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजदीकी के बावजूद अमेरिका ने PIA के वाणिज्यिक संचालन पर अभी तक रोक जारी रखी है। जबकि पाकिस्तान सरकार ने एयरलाइन के निजीकरण का भी प्रस्ताव रखा है ताकि इसकी वित्तीय स्थिति और छवि को सुधारने की कोशिश की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

31 Oct 2025 07:03 pm

Hindi News / World / Viral Video: ब्रिटेन के एक शख्स ने ‘दुनिया की सबसे खतरनाक’ इस देश की एयरलाइन में उड़ान भरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आतंकवादी हमला नाकाम: हेलोवीन में तबाही मचाने की थी सा​जिश, FBI ने कई संदिग्धों को पकड़ा

Terrorist attack Michigan
विदेश

भूखे अमेरिकियों को इस शटडाउन की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत के लिए क्या है सीख

Us Shutdown crisis impact
Patrika Special News

हिंदू धर्म पर जेडी वेंस का बड़ा बयान: भारतीयों में उबाल, इंडो-अमेरिकन लीडर भी जोरशोर से कर रहे विरोध, ट्रंप ने क्यों साधी चुप्पी ?

Trump remains silent on J.D. Vance's remarks
विदेश

भीषण लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, पापुआ न्यू गिनी में 21 लोगों की मौत

Landslide in Papua New Guinea
विदेश

Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

Man eats with lioness
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.