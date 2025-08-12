Plane Crash: कालीस्पेल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन और अन्य विमानों से टकराया, लगी आग फिर भी ज़िंदा बचे चारों लोग

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के बढ़ते मामले दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। दुनिया में कहीं न कहीं अक्सर ही इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं जिससे हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में प्लेन क्रैश के मामले बढ़े हैं और खास तौर पर अमेरिका (United States Of America) में, जहाँ आए दिन ही प्लेन क्रैश की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सोमवार को प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया। यह घटना अमेरिकी राज्य मोन्टाना (Montana) के कालीस्पेल (Kalispell) शहर की है।