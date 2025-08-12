12 अगस्त 2025,

Plane Crash: कालीस्पेल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन और अन्य विमानों से टकराया, लगी आग फिर भी ज़िंदा बचे चारों लोग

अमेरिका में प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया है। कालीस्पेल शहर में एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होने से हड़कंप मच गया। इस प्लेन की टक्कर एयरपोर्ट पर खड़े अन्य विमानों से हो गई, जिससे आग लग गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया।

भारत

Tanay Mishra

Aug 12, 2025

montana plane crash
कालीस्पेल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के बढ़ते मामले दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। दुनिया में कहीं न कहीं अक्सर ही इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं जिससे हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में प्लेन क्रैश के मामले बढ़े हैं और खास तौर पर अमेरिका (United States Of America) में, जहाँ आए दिन ही प्लेन क्रैश की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सोमवार को प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया। यह घटना अमेरिकी राज्य मोन्टाना (Montana) के कालीस्पेल (Kalispell) शहर की है।

एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन और अन्य विमानों से टकराया

जानकारी के अनुसार एक छोटी साइज़ का Socata TBM 700 प्लेन, मंगलवार को कालीस्पेल शहर के एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद वो एयरपोर्ट पर खड़े अन्य विमानों से टकरा गया।

लगी आग

कालीस्पेल शहर के एयरपोर्ट पर प्लेन के क्रैश होने और अन्य विमानों से टकराने की वजह से वहाँ आग लग गई। हालांकि इमरजेंसी टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।

ज़िंदा बचे चारों लोग

क्रैश के समय प्लेन में चार लोग सवार थे। एक पायलट और तीन यात्री। हादसे के बावजूद चारों ज़िंदा बच गए और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इसे चमत्कार बताया जा रहा है। हालांकि दो लोगों को मामूली चोट आई और दोनों का मौके पर ही इलाज कर दिया गया।

मामले की जांच हुई शुरू

इस घटना की जांच शुरू हो गई है। FAA और NTSB दोनों मिलकर इस प्लेन क्रैश की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि प्लेन में यांत्रिक खराबी हो सकती है, जिस वजह से यह क्रैश हुआ होगा।

एयरपोर्ट संचालन हुआ शुरू

प्लेन क्रैश की वजह से कोई भी हताहत नहीं हुआ और न ही एयरपोर्ट पर कुछ खास नुकसान हुआ। ऐसे में हादसे के कुछ देर बाद ही एयरपोर्ट का सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया।

