‘भारत तैयार है…’: चीन में शी जिनपिंग से अहम मुलाकात से पहले PM मोदी का बड़ा संदेश

India-China Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के जापान दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जापान के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। जापान दौर के बाद पीएम मोदी चीन जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी महत्वपूर्ण बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बड़ा संदेश किया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली आपसी सम्मान, साझा हितों और संवेदनशीलता पर आधारित रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने योमिउरी शिम्बुन (जापान का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्रों में से एक है) के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए चीन के साथ स्थिर संबंध आवश्यक है।