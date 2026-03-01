ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से आखिर क्या कहा? कैसे रुकेगी जंग, रख दी ये शर्तें

PM Modi Iran President Call 2026: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच अहम टेलीफोन बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात, युद्ध और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान ईरान ने जंग रोकने को लेकर अपनी बात रखी और भारत की अध्यक्षता वाले BRICS समूह से भी बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है।