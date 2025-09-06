पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बातचीत, जानें क्या हुई बात

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- मैंने अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें पिछले गुरुवार को पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ किए गए कार्यों के परिणाम प्रस्तुत किए। भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। अपनी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, हम शांति की ओर इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे।