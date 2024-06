PM Modi Italy Visit: तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपने पहले विदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

PM Modi’s First Foreign Visit In His Third Term: 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते ही अपने तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभाल लिया था। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में जल्द ही अपने पहले विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी इटली का दौरा करेंगे। क्या है इस दौरे की वजह? आइए जानते हैं।