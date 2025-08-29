पोलिश F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, पायलट की मौत

पोलैंड (Poland) में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रैडम (Radom) शहर में रैडम एयरशो 2025 की रिहर्सल के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। पोलिश एयरफोर्स की F-16 टाइगर डेमो टीम का हिस्सा एक F-16 फाइटर जेट एयरशो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया। पोलिश F-16 फाइटर जेट, रैडम में 30 और 31 अगस्त को होने वाले एयरशो के लिए रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल के दौरान ही फाइटर जेट अचानक से ही नीचे जाने लगा और क्रैश हो गया। यह हादसा रैडम एयरपोर्ट पर हुआ।