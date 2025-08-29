Patrika LogoSwitch to English

पोलिश F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, पायलट की मौत

F-16 Fighter Jet Crash: पोलैंड में F-16 फाइटर जेट क्रैश होने का मामला सामने आया है जिससे हाहाकार मच गया है। क्रैश होने के बाद जोर का धमाका हुआ और फाइटर जेट आग का गोला बन गया।

भारत

Tanay Mishra

Aug 29, 2025

Polish F-16 fight jet crashes
Polish F-16 fight jet crashes (Photo - Patrika Graphics)

पोलैंड (Poland) में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रैडम (Radom) शहर में रैडम एयरशो 2025 की रिहर्सल के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। पोलिश एयरफोर्स की F-16 टाइगर डेमो टीम का हिस्सा एक F-16 फाइटर जेट एयरशो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया। पोलिश F-16 फाइटर जेट, रैडम में 30 और 31 अगस्त को होने वाले एयरशो के लिए रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल के दौरान ही फाइटर जेट अचानक से ही नीचे जाने लगा और क्रैश हो गया। यह हादसा रैडम एयरपोर्ट पर हुआ।

जोर के धमाके के बाद फाइटर जेट बना आग का गोला

एयरशो की रिहर्सल के दौरान पोलिश F-16 फाइटर जेट जैसे ही रनवे पर क्रैश हुआ, वैसे ही जोर का धमाका हुआ। इसके बाद फाइटर जेट आग का गोला बन गया। इस प्लेन क्रैश से हाहाकार मच गया।

पायलट की मौत

रैंडम में पोलिश F-16 फाइटर जेट के क्रैश होने से पायलट, मेजर मासिएज 'स्लैब' क्राकोवियन (Maciej 'SLAB' Krakowian) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जमीन पर किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची और फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू करते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया पर इस हादसे के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं।

एयरशो किया गया कैंसिल

F-16 फाइटर जेट के क्रैश होने और पायलट की मौत के बाद रैंडम में इस वीकेंड पर होने वाले एयरशो को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है।

मामले की जांच हुई शुरू

इस क्रैश के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। हादसे के वीडियो के अनुसार F-16 फाइटर जेट एक एक्रोबेटिक मैनूवर (संभवतः बैरल रोल) कर रहा था और ऐसा करने के दौरान ही वो क्रैश हो गया। फिलहाल इस हादसे की वजह सामने नहीं आई है।

