Viral Video: बाइक पर 20 कुर्सियां लाद कर दौड़ा जुगाड़, पोलिश लड़की हुई फैन, बोली-भारत में सब मुमकिन है !

Desi Jugaad: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो ने धूम मचा दी है। इसमें एक भारतीय व्यापारी अपनी पुरानी बाइक पर 20 से ज्यादा प्लास्टिक की कुर्सियां (Desi Jugaad) लाद कर बिना डगमगाए दौड़ रहा है। कुर्सियां ऊपर नीचे, आजू–बाजू बंधी हुई हैं (Bike Chairs Viral), लेकिन संतुलन इतना जबरदस्त है कि देखने वाला दंग रह जाए। यह नजारा देख कर पोलैंड की एक पर्यटक युवती (Polish Tourist India) इतनी खुश हुई कि उसने तुरंत कैमरा निकाला और वीडियो शूट कर डाला। उसने कैप्शन में लिखा – "भारत में सब मुमकिन है!" यह क्लिप अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और हर कोई देसी दिमाग की तारीफ कर रहा है।