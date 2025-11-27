Patrika LogoSwitch to English

व्हाइट हाउस के बाहर ‘आतंकी हमले’ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, इस देश के नागरिकों की US एंट्री बैन

अमेरिका ने अफगान नागरिकों से जुड़ी सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। साथ ही, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर अफगान नागरिकों की दोबारा जांच होगी। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 27, 2025

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)

White House Shootout: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के बाहर हमलावर ने गोलीबारी को अंजाम दिया। इस गोलीबारी में नेशनल गार्ड के दो जवानों की मौत हो गई। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर की पहचान अफगानी नागरिक रहमानुतुल्लाह के रूप में हुई है।

बाइडेन शासन के दौरान अमेरिका आया था हमलावर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उसे सितंबर 2021 में बाइडेन प्रशासन द्वारा संचालित की गई फ्लाइट्स के जरिए अमेरिका लाया गया था। ट्रंप ने अफगानिस्तान को ‘धरती पर एक नर्क जैसा स्थान’ बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को उजागर करता है। जिसका सामना अमेरिका कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने दुनिया भर से 2 करोड़ अज्ञात और बिना जांच-पड़ताल वाले लोगों को देश में आने दिया।

अब होगी दोबारा जांच

ट्रंप ने ऐलान किया कि अब अफगानिस्तान से आए हर व्यक्ति की दोबारा जांच होगी और ऐसे सभी विदेशी नागरिकों को देश से हटाने के कदम उठाए जाएंगे, जो अमेरिका के लिए लाभकारी नहीं हैं या हमारे देश से प्रेम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “अमेरिका आतंक के सामने कभी झुकेगा नहीं।”

इमिग्रेशन पर लगी रोक

वहीं, घटना के बाद अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अफगान नागरिकों से जुड़ी सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। USCIS ने कहा कि सुरक्षा और वेटिंग प्रोटोकॉल की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उनका फोकस अमेरिका और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा पर है।

हमलावर से पूछताछ जारी

वाशिंगटन पुलिस के कार्यकारी सहायक प्रमुख जेफरी कैरोल ने कहा कि अभी हमले के पीछे के मकसद का पता नहीं चला है। आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हमलावर एक “कोने से आया” और वीडियो फुटेज के अनुसार उसने सैनिकों को देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

विदेश

