व्हाइट हाउस के बाहर ‘आतंकी हमले’ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, इस देश के नागरिकों की US एंट्री बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उसे सितंबर 2021 में बाइडेन प्रशासन द्वारा संचालित की गई फ्लाइट्स के जरिए अमेरिका लाया गया था। ट्रंप ने अफगानिस्तान को ‘धरती पर एक नर्क जैसा स्थान’ बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को उजागर करता है। जिसका सामना अमेरिका कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने दुनिया भर से 2 करोड़ अज्ञात और बिना जांच-पड़ताल वाले लोगों को देश में आने दिया।