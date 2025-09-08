नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, मच गया बवाल, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग

नेपाल सरकार का कहना था कि इन ऐप्स ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन दिन की सीमा तय की थी, जिसकी मियाद 2 सितंबर को खत्म हो गई। इसे बाद नेपाल सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रतिबंध से विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली प्रभावित होंगे।