PoK में राजनीतिक अस्थिरता: गिलगित-बाल्टिस्तान के सीएम समेत 11 विधायकों की सदस्यता रद्द, भारत के लिए मौके या खतरे ?

PoK PTI political crisis in Gilgit Baltistan: पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल चल रही है। ताजा विवाद इमरान खान (Imran khan )की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से जुड़ा है। पार्टी ने गिलगित-बाल्टिस्तान (PoK PTI political crisis in Gilgit Baltistan) के मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान (Gulbar Khan)समेत 11 विधायकों की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। वजह है – पार्टी के निर्णयों के खिलाफ जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना और वोटिंग में विपरीत रुख अपनाना। दरअसल पीटीआई की केंद्रीय कमेटी ने इन विधायकों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। बताया गया कि ये विधायक पार्टी लाइन से हटकर विधानसभा में न सिर्फ अलग गुट बना रहे थे, बल्कि सरकार के फैसलों के खिलाफ वोट भी दे रहे थे। यही नहीं, इनमें से कई राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं।