Public Holiday: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 5 सितंबर को इस जगह घोषित हुई छुट्टी

दरअसल यह अवकाश रबी अल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है, जो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है। यह तारीख चांद के दर्शन के आधार पर तय की गई है, क्योंकि 23 अगस्त 2025 को रबी अल-अव्वल का चांद नहीं देखा गया, जिसके कारण यह महीना 25 अगस्त से शुरू हुआ। इस्लामिक कैलेंडर, चंद्र चक्र पर आधारित है और इस्लाम पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर चांद के दर्शन पर निर्भर करते हैं।