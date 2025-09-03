पुतिन की ज़ेलेंस्की दो टूक, मिलना है तो मास्को आओ! क्या होगी यूक्रेन-रूस में बातचीत ?

Putin-Zelensky Meeting: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग (Russia Ukraine War 2025) के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार, 3 सितंबर 2025 को कहा है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की मास्को आएं तो वह उनसे मिलने (Putin Zelensky Meeting) के लिए तैयार हैं। हालांकि, पुतिन ने यह भी कहा कि यह देखना जरूरी होगा कि ऐसी मुलाकात का कोई फायदा होगा या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के साथ संभावित शांति समझौते (Ukraine Russia Peace Talks) की शर्तों पर बातचीत करने के लिए पुतिन से मिलने की इच्छा जता चुके हैं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों नेता आमने-सामने बैठ कर वार्ता करें।