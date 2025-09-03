पुतिन की ज़ेलेंस्की दो टूक, मिलना है तो मास्को आओ! क्या होगी यूक्रेन-रूस में बातचीत ?

Putin-Zelensky Meeting: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग (Russia Ukraine War 2025) के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार, 3 सितंबर 2025 को कहा है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की मास्को आएं तो वह उनसे मिलने (Putin Zelensky Meeting) के लिए तैयार हैं। हालांकि, पुतिन ने यह भी कहा कि यह देखना जरूरी होगा कि ऐसी मुलाकात का कोई फायदा होगा या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के साथ संभावित शांति समझौते (Ukraine Russia Peace Talks) की शर्तों पर बातचीत करने के लिए पुतिन से मिलने की इच्छा जता चुके हैं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों नेता आमने-सामने बैठ कर वार्ता करें।
चीन की यात्रा पूरी करने के बाद पुतिन ने कहा कि वे ज़ेलेंस्की से मिलने को हमेशा तैयार थे। लेकिन उन्होंने यह भी दोहराया कि ऐसी बैठक तभी होनी चाहिए जब दोनों पक्ष अच्छे से तैयारी कर लें और बैठक का कोई ठोस नतीजा निकले। उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी ज़ेलेंस्की से मिलने से इंकार नहीं किया, पर सवाल ये है कि इसका क्या मतलब होगा, यह तो समय बताएगा।"
पुतिन ने आगे कहा कि अगर यूक्रेन के साथ वार्ता में प्रगति करनी है तो सबसे पहले यूक्रेन को मार्शल लॉ खत्म करना होगा, चुनाव कराना होगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह करवाना होगा। ये पुतिन की शर्तें हैं ताकि वार्ता सार्थक हो सके।
रूस ने 2022 में यूक्रेन के चार इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी इस दावे को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि यह रूस की अवैध जमीन हड़पने की कोशिश है जो एक औपनिवेशिक युद्ध जैसा है।
यूक्रेन और रूस के बीच तनाव अभी भी कायम है। दोनों देश लंबे समय से युद्ध की स्थिति में हैं और अब शांति की संभावना इस तरह की बैठकों और बातचीत पर निर्भर है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की संभावित मुलाकात से दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
अगर दोनों नेता मिलते हैं और बातचीत सफल होती है, तो यह यूक्रेन-रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की शर्तें और राजनीतिक स्थिति बहुत जटिल बनी हुई है।