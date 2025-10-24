‘हमारी तरफ टॉमहॉक मिसाइलें आई तो मिलेगा करारा जवाब’, पुतिन बोले- टकराव में बातचीत बेहतर विकल्प

रोसनेफ्ट रूस की सरकारी है। यह तेल की खोज, रिफाइनिंग और बिक्री में एक्सपर्ट है। लूकोइल एक निजी स्वामित्व वाली इंटरनेशनल कंपनी है। यह रूस और विदेशों में तेल और गैस की खोज व रिफाइनिंग का काम करती है। इन दोनों कंपनियों की 50% या उससे ज्यादा की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सेदारी वाली 36 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, ट्रेजरी विभाग ने 21 नवंबर तक विदेशी कंपनियों को रोसनेफ्ट और लूकोइल के साथ लेन-देन खत्म करने के निर्देश दिए हैं। अगर पालन नहीं किया गया, तो जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं।