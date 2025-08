इस देश में भारतीयों पर हमले बढ़े : अल्पसंख्यकों में खौफ, सरकार और पुलिस क्या कर रहे हैं ?

Racist Attacks on Indians in Ireland: आयरलैंड में भारतीय नागरिकों पर हमले (Racist attack Ireland) बढ़ गए हैं। इसे भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने गंभीरता से लिया है और प्रवासी भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे कि हाल ही में एक भारतीय नागरिक पर हमला (Hate crime against Indians) हुआ, जिसमें हमलावर ने उसके मुंह पर हमला किया गया। अब इस तरह की और घटनाओं की खबरें आ रही हैं। आयरलैंड के डबलिन (Indian assaulted Dublin) में भारतीय मूल के एक डेटा वैज्ञानिक संतोष यादव ( Santosh Yadav) पर एक नस्लीय हमला (Ireland racism news) हुआ है। उनका कहना है कि छह किशोरों ने रात में टहलते समय उनके ऊपर पीछे से हमला किया गया था, उनके सिर और चेहरे पर बेरहमी से वार किए और उन्हें खून से लथपथ फुटपाथ पर छोड़ दिया गया।