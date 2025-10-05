Heavy Rain: नेपाल में आसमान से बरसी आफत, भारी बारिश के कारण 47 लोगों की मौत; कई फ्लाइट डायवर्ट

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आसमान से आफत बरसी है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से सड़कें अवरुद्ध हो गई और पुल बह गए। वहीं शुक्रवार से अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं कई फ्लाइट को डायवर्ट भी कर दिया है।