अयोध्या की तरह त्रिनिदाद और टोबेगो में बनेगा राम मंदिर, क्या इससे पर्यटन बढ़ेगा

Ram Temple Trinidad: त्रिनिदाद और टोबेगो की 15 लाख की आबादी में भारतीय मूल के लोग बड़ी तादाद में हैं। अब हाल ही में उन्होंने अयोध्या के राम लला की प्रतिकृति प्राप्त की है। अब उनकी खूबसूरत "अयोध्या नगरी (Ayodhya Nagari)" बनाने की योजना है, जिसमें एक भव्य राम मंदिर (Ram Temple Trinidad) शामिल होगा। यह कदम कैरेबियन में हिंदू संस्कृति (Hindu Tourism Caribbean)को मजबूत करने की दिशा में उठाया जाने वाला कदम है। ध्यान रहे कि मई 2025 में, पोर्ट ऑफ स्पेन में 10,000 से ज्यादा भक्त इकट्ठे हुए, जब अयोध्या से राम लला की बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा आई। ये समारोह भारतीय प्रवासियों के 180 साल पूरे होने के साथ मनाया गया। समुदाय के लिए यह भावुक पल था, जो हिंदू परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश है। कार्यक्रम में भारतीय मूल की प्रधानमंत्री कमला परसाद-बिसेसर भी शामिल हुईं।