भारतीय छात्रा रंजिनी श्रीनिवासन ने सेल्फ-डिपोर्टेशन पर कही चौंकाने वाली बात – “मेरे साथ हुआ धोखा”

Ranjini Srinivasan Says She Was Betrayed: रंजिनी श्रीनिवासन ने सेल्फ-डिपोर्टेशन पर चौंकाने वाली बात कही है। क्या कहा इस मामले में भारतीय छात्रा ने? आइए जानते हैं।