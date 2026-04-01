क्या आप शादीशुदा हैं? बच्चे भी हैं? लेबनान-ईरान में घायलों को बचाने वालों से क्यों पूछा जा रहा सवाल?

लेबनान रेड क्रॉस के पैरामेडिक हसन बद्दावी रविवार को एक आपात मिशन पर गए और वापस नहीं आए। जंग के बीच किसी घायल को बचाने निकले थे, खुद शहीद हो गए। उनके पीछे दो छोटे बच्चे हैं। वो इस महीने मारे जाने वाले दूसरे राहतकर्मी हैं। इससे पहले भी एक और राहतकर्मी की जान जा चुकी है। कई सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है।