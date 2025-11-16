Patrika LogoSwitch to English

'न्यूयॉर्क में भी हैं टूटीं सड़कें', भारतीय युवक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

भारतीय युवक ने इंस्टाग्राम पर न्यूयॉर्क की सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क टूटी हुई थी। साथ ही, सीवेज का पानी भी सड़क किनारे जमा दिखा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 16, 2025

न्यूयॉर्क की सड़कों पर सीवेज का पानी (फोटो-इंस्टाग्राम gaurav_mishra_talks)

न्यूयॉर्क शहर की सड़क का एक वीडियो भारत में तेजी से वायरल हो रहा है। एक भारतीय शख्स ने वायरल वीडियो में न्यूयॉर्क की टूटी सड़कें दिखाई। इंस्टाग्राम यूजर गौरव मिश्रा ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की सड़कों का वीडियो शेयर कर बताया कि सबसे अच्छे शहर में भी कुछ खामियां होती हैं।

टूटी हुई थी सड़कें

गौरव ने वीडियो में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के पास 42वीं स्ट्रीट के एक कोने को भी अपने वीडियो में दिखाया। जिसमें सड़कों की हालत टूटी हुई थीं। वहीं किनारों पर सीवेज का पानी भी था। इस पोस्ट को एक कैप्शन के साथ साझा किया गया था, जिसमें लिखा था, "क्या न्यूयॉर्क पूरी तरह से ग्लैमरस और बेदाग है?" यह शहर की वैश्विक छवि और उस रोजमर्रा की वास्तविकता के बीच के एक अंतर को दर्शाता है।

अमेरिकी सड़कें कई मायनों में बेहतर

गौरव के वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स भी आए। एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा कि यह अमेरिकी शहर अभी भी कई मायनों में भारतीय शहरी मानकों से कहीं बेहतर है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, वास्तव में न्यूयॉर्क शहर का सकल घरेलू उत्पाद एक ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इतनी अव्यवस्था के बावजूद, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। एक अन्य यूजर ने कहा कि न्यूयॉर्क में प्रदूषण भी बहुत है। एक अन्य ने कहा कि भाई न्यूयॉर्क का थोड़ा ग्रामीण इलाका भी दिखा दो। एक इंस्टा यूजर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न भी ऐसा ही है। बुनियादी ढांचों को लेकर कहना भी मुश्किल है।

Published on:

16 Nov 2025 10:27 am

16 Nov 2025 10:27 am

