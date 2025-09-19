आरएसएफ ने मस्जिद पर की एयरस्ट्राइक, सूडान में 75 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 को युद्ध शुरू हुआ था। अभी भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है और रह-रहकर सूडान में हिंसा भड़कती रहती है। इस जंग की वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं, लाखों लोगों ने अपना घर गंवाया और विस्थापित हो गए हैं अभी भी लोग बड़े मुश्किल हालात में जी रहे हैं। सूडान में चल रही हिंसा की वजह से देश में खाने का संकट भी काफी गंभीर हो गया है। करोड़ों लोग खाने के संकट से गुज़र रहे हैं। आरएसएफ अक्सर ही सेना के इलाकों पर हमला करता रहता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। आरएसएफ ने आज, शुक्रवार, 19 सितंबर को सूडान के उत्तरी दारफुर (North Darfur) राज्य की राजधानी अल फशीर (Al Fashir) के पास ड्रोन से एयरस्ट्राइक की।
आरएसएफ ने आज अल-फशीर के पास विस्थापित लोगों के अबू शौक शिविर में स्थित एक मस्जिद पर ड्रोन से एयरस्ट्राइक से भीषण धमाका हुआ। इस हमले से मस्जिद तबाह हो गई और आसपास अफरातफरी मच गई।
इस एयरस्ट्राइक में 75 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय स्वयंसेवी समूह ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार मस्जिद के मलबे के नीचे से लोगों के शव निकाले गए।
विस्थापित लोगों के अबू शौक शिविर में स्थित मस्जिद पर एयरस्ट्राइक पर अभी तक आरएसएफ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।