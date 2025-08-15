भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ के दवाब के आगे झुके पुतिन, Trump ने कर दिया बड़ा दावा

गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा फैसाल लिया। ट्रंप प्रशासन ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है। ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 20 अगस्त तक की अस्थाई छूट दी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिखर वार्ता के लिए अलास्का आ रहे ज्यादातर प्रतिबंधित रूसी अधिकारियों को पहले से ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जा चुकी थी, क्योंकि उनके लिए पहले ही कुछ विशेष अनुमतियां जारी की गई थीं। इस छूट में वह लेन-देन शामिल हैं जो इस बैठक के आयोजन के लिए जरूरी हैं।