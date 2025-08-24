Russia-Ukraine War: किसी भी समझौते पर तैयार नहीं यूक्रेन? रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, धुआं-धुआं हुआ इलाका

जेलेंस्की ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि हमें जो परिणाम प्राप्त करना है, वह यह है कि एक स्पष्ट रूपरेखा हो कि कौन से देश जमीन पर हमारी सहायता करते हैं, कौन से देश हमारे हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, कौन से देश समुद्र में सुरक्षा की गारंटी देते हैं और यूक्रेन का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस गारंटी में सहयोगी देशों से यूक्रेनी सेना को फंडिंग भी शामिल होना चाहिए।