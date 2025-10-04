Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अब यूक्रेन के सबसे बड़े गैस प्लांट को रूस ने बनाया निशाना, खतरनाक हमले से फिर दहल उठा इलाका, सबकुछ तबाह

रूस ने यूक्रेन पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और गैस प्लांटों को निशाना बनाया है। हमले में लगभग 35 मिसाइलें दागी गईं, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी ने इसे गैस प्लांटों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 04, 2025

US sending Patriot missile to Ukraine

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। ( फोटो: X Handle Ukraine Battle Map.)

रूस ने फिर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और गैस प्लांटों को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से हमले को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है।

बताया गया कि रात भर विभिन्न जगहों से यूक्रेन पर मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन दागे गए, जिन्होंने सभी निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाया।

उधर, यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी, नैफ्टोगैज ने इस हमले को देश में गैस प्लांटों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है।

कंपनी ने कहा कि रूसी हमलों से गंभीर नुकसान हुआ है। वहीं, रूस की तरफ से बताया गया कि खार्किव और पोल्टावा क्षेत्रों में स्थित गैस स्थलों पर लगभग 35 मिसाइलें दागी गईं।

7 सितंबर को भी रूस ने किया था सबसे बड़ा हमला

इससे पहले, 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। जिसमें 800 से अधिक ड्रोन एकसाथ छोड़े गए थे। पहली बार कीव की एक सरकारी इमारत पर हमला किया गया।

यूक्रेन की राजधानी में कई आवासीय इमारतों को रूसी ड्रोन से अपना निशाना बनाया। जिसमें दो लोग मारे गए। यूक्रेन में लगभग 11 घंटे तक हवाई हमले का सायरन बजता रहा।

810 ड्रोन दागे गए

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रूस ने कुल 810 ड्रोन, चार बैलिस्टिक मिसाइलें और नौ क्रूज मिसाइलें दागीं। हालांकि, ज्यादातर ड्रोन हवाई सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए, लेकिन 54 ड्रोन और नौ मिसाइलों ने यूक्रेन के विभिन्न ठिकानों पर निशाना साधा।

इसपर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया भी दी थी। इस हमले को 'घृणित' बताते हुए कहा कि ऐसी हत्याएं जानबूझकर किया गया अपराध है और रूस बी युद्ध को लम्बा खींच रहा है।

जेलेंस्की ने क्या कहा?

जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया क्रेमलिन के अपराधियों से हत्याएं बंद करवा सकती है, बस हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगभग साढ़े तीन साल से जारी है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी।

यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके पीछे की वजह यूक्रेन का नाटो देशों के साथ जुड़ने की कोशिश करना था। रूस इसको अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

04 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / World / अब यूक्रेन के सबसे बड़े गैस प्लांट को रूस ने बनाया निशाना, खतरनाक हमले से फिर दहल उठा इलाका, सबकुछ तबाह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का इज़रायल को फरमान, गाज़ा में तुरंत बंद करो बमबारी

Donald Trump tells Israel to stop bombing Gaza
विदेश

गाज़ा में होगा युद्धविराम! बंधकों को छोड़ने और शांति के लिए हमास तैयार, कुछ शर्तों पर होगी बातचीत

Ceasefire in Gaza
विदेश

ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

Airplane
विदेश

ट्रंप प्रशासन की यूनिवर्सिटीज के लिए नई शर्तें, फंड चाहिए तो कैंपस नीतियों को सरकार के अनुरूप ढालें

US President Donald Trump
विदेश

दुनिया की सबसे बड़ी क्वांटम बिट्स ऐरे तैयार, कैलटेक ने बनाए 6,100 क्यूबिट्स

World's largest quantum bit array created
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.