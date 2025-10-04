अब यूक्रेन के सबसे बड़े गैस प्लांट को रूस ने बनाया निशाना, खतरनाक हमले से फिर दहल उठा इलाका, सबकुछ तबाह

रूस ने यूक्रेन पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और गैस प्लांटों को निशाना बनाया है। हमले में लगभग 35 मिसाइलें दागी गईं, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी ने इसे गैस प्लांटों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। 2 min read