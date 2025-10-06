पाक को जेट इंजन देने का दावा, क्या है सच्चाई? BJP-कांग्रेस में छिड़ी जंग तो रूस ने कहा- भारत असहज हो जाए ऐसा…

रूस ने पाकिस्तान को चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति करने की खबरों को खारिज कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने इसे अतार्किक बताया है और कहा है कि ऐसी रिपोर्टें पेशेवर पर्यवेक्षकों के लिए अविश्वसनीय हैं। रूस का पाकिस्तान के साथ सहयोग भारत को असहज करने वाला नहीं है। 2 min read