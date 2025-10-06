पाक को जेट इंजन देने का दावा, क्या है सच्चाई? BJP-कांग्रेस में छिड़ी जंग तो रूस ने कहा- भारत असहज हो जाए ऐसा…

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)
रूस ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि जिनमें दावा किया गया था कि मास्को पाकिस्तान को चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति करेगा।
रूस ने इसे अतार्किक बताया है। मीडिया रिपोर्ट में रूसी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को जेएफ-17 ब्लॉक 3 जेट विमानों के लिए आरडी-93एमए इंजन की आपूर्ति जैसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसी रिपोर्टें अतार्किक और पेशेवर पर्यवेक्षकों के लिए कतई अविश्वसनीय हैं। मास्को का पाकिस्तान के साथ सहयोग का ऐसा स्तर नहीं है, जिससे भारत असहज हो जाए।
उधर, रूस के इस खंडन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें इस मुद्दे पर कूटनीतिक विफलता बताते हुए माेदी सरकार से जवाब मांगा गया था।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस बार-बार बिना सबूत के पाकिस्तान समर्थक बयानबाजी क्यों कर रही है जबकि भारत और रूस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं।
भारत और रूस के बीच संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत सोवियत संघ के समय से हुई थी, जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तब से, दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं।
भारत और रूस के बीच राजनीतिक संबंध भी मजबूत हैं। दोनों देशों के नेता नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते हैं।
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की दो दिवसीय यात्रा की, जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इस यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
भारत रूस से तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है, जबकि रूस भारत से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आयात करता है। हाल ही में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब भारत से अधिक मात्रा में अनाज, फल, सब्जियां और दवाइयां खरीदना चाहता है।
