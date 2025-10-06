Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाक को जेट इंजन देने का दावा, क्या है सच्चाई? BJP-कांग्रेस में छिड़ी जंग तो रूस ने कहा- भारत असहज हो जाए ऐसा…

रूस ने पाकिस्तान को चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति करने की खबरों को खारिज कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने इसे अतार्किक बताया है और कहा है कि ऐसी रिपोर्टें पेशेवर पर्यवेक्षकों के लिए अविश्वसनीय हैं। रूस का पाकिस्तान के साथ सहयोग भारत को असहज करने वाला नहीं है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 06, 2025

vladimir putin

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)

रूस ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि जिनमें दावा किया गया था कि मास्को पाकिस्तान को चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति करेगा।

रूस ने इसे अतार्किक बताया है। मीडिया रिपोर्ट में रूसी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को जेएफ-17 ब्लॉक 3 जेट विमानों के लिए आरडी-93एमए इंजन की आपूर्ति जैसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है।

ऐसी रिपोर्टें अतार्किक और पेशेवर पर्यवेक्षकों के लिए कतई अविश्वसनीय हैं। मास्को का पाकिस्तान के साथ सहयोग का ऐसा स्तर नहीं है, जिससे भारत असहज हो जाए।

कांग्रेस के बयान की कड़ी आलोचना

उधर, रूस के इस खंडन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें इस मुद्दे पर कूटनीतिक विफलता बताते हुए माेदी सरकार से जवाब मांगा गया था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस बार-बार बिना सबूत के पाकिस्तान समर्थक बयानबाजी क्यों कर रही है जबकि भारत और रूस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं।

भारत और रूस के संबंध

भारत और रूस के बीच संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत सोवियत संघ के समय से हुई थी, जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तब से, दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं।

भारत और रूस के बीच राजनीतिक संबंध भी मजबूत हैं। दोनों देशों के नेता नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते हैं।

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की दो दिवसीय यात्रा की, जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इस यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

रूस से तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है भारत

भारत रूस से तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है, जबकि रूस भारत से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आयात करता है। हाल ही में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब भारत से अधिक मात्रा में अनाज, फल, सब्जियां और दवाइयां खरीदना चाहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

Published on:

06 Oct 2025 09:12 am

Hindi News / World / पाक को जेट इंजन देने का दावा, क्या है सच्चाई? BJP-कांग्रेस में छिड़ी जंग तो रूस ने कहा- भारत असहज हो जाए ऐसा…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Nobel Prize 2025: नोबेल विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू, कैसे चुने जाते हैं विनर, क्या है चयन की गोपनीय प्रक्रिया, ट्रंप हुए बाहर

Donald Trump
विदेश

Heavy Rain: नेपाल में आसमान से बरसी आफत, भारी बारिश के कारण 47 लोगों की मौत; कई फ्लाइट डायवर्ट

विदेश

अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

विदेश

‘बालों से घसीटा, जानवरों की तरह किया ट्रीट’ ग्रेटा थनबर्ग ने इज़राइल पर लगाए हिरासत में बदसलूकी के आरोप

विदेश

H-1B वीजा को लेकर बढ़ी परेशानी के बीच क्या ‘K-Visa’ भारतीयों के लिए बन सकता है जबरदस्त विकल्प? अभी मिल रही रियायत

US Visa
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.