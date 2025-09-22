रेडिएशन का असर जांचने के लिए रूस ने अंतरिक्ष में भेजे 75 चूहे, 65 ही लौटे ज़िंदा

रूस ने बायोन-एम2 सैटेलाइट से अंतरिक्ष में 75 चूहे भेजे थे। रूस ने ऐसा अंतरिक्ष में रेडिएशन के असर को जांचने के लिए किया। हालांकि अंतरिक्ष में भेजे गए सभी चूहे ज़िंदा धरती पर नहीं लौटे। अंतरिक्ष में जिन चूहों को रूस ने भेजा, उनमें से 65 ही ज़िंदा लौटे। 10 चूहों की अंतरिक्ष में मौत हो गई। रूस की विज्ञान अकादमी ने बताया कि 30 दिन बाद लैंडिंग कैप्सूल की हाल ही में धरती पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के समय आसपास की सूखी घास में हल्की आग लग गई थी, जिसे बुझा लिया गया।