यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कर देगा रूस, रख दी शर्त, पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा- हमारे खिलाफ…

उन्होंने आगे कहा कि रूस की सुरक्षा और महत्वपूर्ण हितों की विश्वसनीय गारंटी होनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रूसियों और रूसी भाषी लोगों के अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं।