Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कर देगा रूस, रख दी शर्त, पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा- हमारे खिलाफ…

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शर्तें रखीं और पश्चिमी देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 28, 2025

Vladimir Putin and Volodymyr Zelenskyy

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। (Photo - Washington Post)

रूस ने संयुक्त राष्ट्र से पश्चिमी देशों को साफ संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इसके साथ, उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए शर्त भी रख दी है।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश बार-बार रूस के खिलाफ बल प्रयोग की धमकियां दे रहे हैं। साथ ही रूस पर नाटो और यूरोपीय संघ के देशों पर हमला करने की भी योजना बनाने का आरोप लगा रहे हैं।

रूस यूक्रेन से बातचीत को तैयार

लावरोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार-बार इस तरह के उकसावे का खंडन किया है। उनका साफ कहना है कि रूस का ऐसा कोई इरादा न तो कभी था और न ही है।

वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध पर लावरोव ने कहा कि जैसा कि रूसी राष्ट्रपति ने बार-बार जोर दिया है कि रूस शुरू से ही संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार रहा है और रहेगा।

युद्ध खत्म करने के लिए रूस ने रख दी शर्त

उन्होंने आगे कहा कि रूस की सुरक्षा और महत्वपूर्ण हितों की विश्वसनीय गारंटी होनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रूसियों और रूसी भाषी लोगों के अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं।

रूस-अमेरिका संबंध पर क्या बोले विदेश मंत्री?

वहीं, रूस-अमेरिका संबंध पर लावरोव ने कहा कि रूस अमेरिका की ओर से न केवल यूक्रेन संकट के समाधान के लिए यथार्थवादी तरीके खोजने में योगदान देने की आकांक्षा देखता है, बल्कि बिना किसी वैचारिक रुख अपनाए व्यावहारिक सहयोग विकसित करने की भी इच्छा रखता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस और अमेरिका विश्व की स्थिति और उन जोखिमों से बचने के लिए विशेष जिम्मेदारी लेते हैं, जो मानवता को एक नए युद्ध में धकेल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

28 Sept 2025 11:13 am

Published on:

28 Sept 2025 11:10 am

Hindi News / World / यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कर देगा रूस, रख दी शर्त, पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा- हमारे खिलाफ…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फेंका जाल और बुरी तरह से फंस गया पाकिस्तान, खुद ही दुनिया के सामने कबूल ली यह बात

विदेश

अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत; कई घायल

विदेश

रूस ने अमेरिका को दिखाया आईना, भारत के लिए कहा- ‘हमारी दोस्ती केवल तेल तक नहीं, पीएम मोदी ने…’

विदेश

Gen-Z के विद्रोह के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए पूर्व पीएम ओली

विदेश

भारत, रूस और चीन: छोटे परमाणु रिएक्टर की दौड़ में कौन है सबसे आगे और क्यों ?

Small Modular Reactors
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.