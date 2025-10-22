रूस के हवाई हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी, कई जगह बिजली गुल

Russian strikes across Ukraine (Photo - New York Post on social media)
रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 43 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी भी यह युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस युद्ध को खत्म कराने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों का सिलसिला भी बरकरार है। आए दिन ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। देर रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमले किए।
देर रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागें। अलग-अलग जगहों पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा।
रूस के यूक्रेन पर हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए। ये लोग राजधानी कीव और उसके आसपास मारे गए। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की।
रूस के हवाई हमलों में 17 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
सर्दियों का मौसम नज़दीक आने से पहले हर बार की तरह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। देर रात यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों की वजह से देश में कई जगह बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।
