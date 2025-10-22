Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस के हवाई हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी, कई जगह बिजली गुल

रूस ने एक बार फिर देर रात यूक्रेन पर हवाई हमले किए और ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागें। रूस के इन हवाई हमलों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

Russian strikes across Ukraine

Russian strikes across Ukraine (Photo - New York Post on social media)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 43 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी भी यह युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस युद्ध को खत्म कराने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों का सिलसिला भी बरकरार है। आए दिन ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। देर रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमले किए।

रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागें

देर रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागें। अलग-अलग जगहों पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा।

मारे गए 6 लोग

रूस के यूक्रेन पर हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए। ये लोग राजधानी कीव और उसके आसपास मारे गए। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की।

17 लोग घायल

रूस के हवाई हमलों में 17 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

कई जगह बिजली गुल

सर्दियों का मौसम नज़दीक आने से पहले हर बार की तरह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। देर रात यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों की वजह से देश में कई जगह बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

ये भी पढ़ें

पुतिन और ट्रंप के बीच हंगरी में होने वाली मीटिंग टली, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई यह वजह…
विदेश
Vladimir Putin and Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

22 Oct 2025 04:01 pm

Published on:

22 Oct 2025 03:56 pm

Hindi News / World / रूस के हवाई हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी, कई जगह बिजली गुल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत में मरीजों से कहते ​हैं हवा-पानी बदलो,इस देश में डॉक्टर पर्ची पर यह लिख कर दे रहे

Swedish Prescription
विदेश

श्रीलंका में विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा की दिनदहाड़े हत्या, ऑफिस में घुसकर गोलियों से भूना

Lasantha Wickramasekara
विदेश

जोहरान मामदानी ने की PM Modi की आलोचना,उनके न्यूयॉर्क में दिवाली इवेंट में शिरकत करने के मायने

Zohran Mamdani Diwali
विदेश

NHS डॉक्टर की गिरफ्तारी: जिहाद के नारे और हमास की तारीफ पर मचा बवाल

NHS Doctor Arrest
विदेश

भारत सरकार ने नेपाल को दीं 81 स्कूल बसें, शिक्षा व्यवस्था को सुगम करने के लिए उठाया कदम

Indian government gives 81 school buses to Nepal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.