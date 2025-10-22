रूस के हवाई हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी, कई जगह बिजली गुल

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 43 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी भी यह युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस युद्ध को खत्म कराने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों का सिलसिला भी बरकरार है। आए दिन ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। देर रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमले किए।