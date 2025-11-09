रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

Russia launched drones and missiles at Ukraine (Photo - Washington Post)
रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 44 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की इस युद्ध को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने रूस पर पहले से ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी रूस के हमले जारी हैं। शुक्रवार से शनिवार तक देर रात से तड़के सुबह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हवाई हमले किए।
रूस के हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग रूस के हमलों में घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइलें दागीं। यूक्रेनी सेना ने ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों की वजह से नुकसान पहुंचा।
रूस का निशाना यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था। हर बार सर्दी शुरू होने से पहले रूस, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ा देता है और इस बार भी ऐसा ही कर रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन के कीव (Kyiv), पोल्टोवा (Poltava) और खारकीव (Kharkiv) में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग