Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर रूसी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 09, 2025

Russia launched drones and missiles at Ukraine

Russia launched drones and missiles at Ukraine (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 44 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की इस युद्ध को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने रूस पर पहले से ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी रूस के हमले जारी हैं। शुक्रवार से शनिवार तक देर रात से तड़के सुबह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हवाई हमले किए।

7 लोगों की हुई मौत

रूस के हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग रूस के हमलों में घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रूस ने कितने ड्रोन्स और मिसाइलें दागीं?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइलें दागीं। यूक्रेनी सेना ने ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों की वजह से नुकसान पहुंचा।

एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान

रूस का निशाना यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था। हर बार सर्दी शुरू होने से पहले रूस, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ा देता है और इस बार भी ऐसा ही कर रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन के कीव (Kyiv), पोल्टोवा (Poltava) और खारकीव (Kharkiv) में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।

ये भी पढ़ें

भारत के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स विदेश में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा देश
विदेश
Venkatesh Garg and Bhanu Rana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / World / रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

Earthquake
विदेश

इज़रायल-हमास युद्ध में 69,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

Gaza
विदेश

भारत के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स विदेश में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा देश

Venkatesh Garg and Bhanu Rana
विदेश

‘वह बार-बार हमपर हमले करते हैं’, इस देश ने इजराइल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- उनकी धमकियां…

Benjamin Netanyahu
विदेश

‘युद्ध के लिए हैं तैयार’, बातचीत फेल होने पर तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया

Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.