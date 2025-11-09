रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 44 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की इस युद्ध को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने रूस पर पहले से ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी रूस के हमले जारी हैं। शुक्रवार से शनिवार तक देर रात से तड़के सुबह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हवाई हमले किए।