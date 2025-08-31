रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई तबाही, 29 हजारों घरों में बिजली गुल; मची अफरातफरी

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक्स पर हुई इस बातचीत के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की बातचीत के बारे में बताया। यह एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति कैसे प्राप्त की जाए, इस पर एक साझा दृष्टिकोण था।