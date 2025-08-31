Patrika LogoSwitch to English

रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई तबाही, 29 हजारों घरों में बिजली गुल; मची अफरातफरी

यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमले से 29,000 से ज़्यादा घरों में बिजली गुल! ओडेसा में बिजली संयंत्रों पर हमले से भारी तबाही और अफरा-तफरी मची है। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। इस बीच, पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें युद्ध और शांति प्रयासों पर चर्चा हुई।

भारत

Mukul Kumar

Aug 31, 2025

रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई तबाही। (फोटो- IANS)

रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। यूक्रेनी शहर ओडेसा में देर रात रूसी ड्रोन ने चार बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया। जिससे रविवार सुबह 29,000 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई।

ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ओलेह किपर ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान ओडेसा के बाहरी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह शहर चोर्नोमोर्स्क में हुआ है, जहां आवासीय मकान और प्रशासनिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें अभी तक एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है।

कुछ दिनों पहले भी रूस ने किया था अटैक

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया था। बदले में, यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइनों पर हमला किया।

फिलहाल, ताजा हमलों को लेकर रूस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यूक्रेन की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी डीटीईके ने एक बयान में कहा कि उसकी चार बिजली सुविधाओं पर रात भर हमला हुआ। गुरुवार को भी रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर हमले किए थे। जिसमें कीव में 25 लोग मारे गए।

पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच युद्ध को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक्स पर हुई इस बातचीत के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की बातचीत के बारे में बताया। यह एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति कैसे प्राप्त की जाए, इस पर एक साझा दृष्टिकोण था।

वहीं, पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, इसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।

