फेसबुक पर क्या था वो विवाद? जिस पर सऊदी अरब ने युवक को सुनाई थी मौत की सजा, फिर कैसे पलटा फैसला?

अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने भी सऊदी अरब से शिवरासा की मौत की सजा माफ करने की मांग का समर्थन किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच में सऊदी अरब मामलों की सीनियर रिसर्चर जोई शिया ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अधिकारियों को बोलने से जुड़े अपराधों के लिए बेहद कठोर सजा देने वाले अपमानजनक कानूनों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया, जो पहले से ही कम सुरक्षा के कारण मुश्किल स्थिति में रहते हैं।