Exclusive: सऊदी हादसे में भारतीय उमराह यात्रियों की मौत पर NRI एक्सपर्ट ने खोली पूरी पोल, जानिए सच

सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर सोमवार तड़के एक बस हादसे ने 42 भारतीय उमराह यात्रियों की जिंदगी छीन ली। यह घटना इतनी भयावह थी कि बस आग की लपटों में लिपट गई। सभी यात्री हैदराबाद (तेलंगाना) से थे, जो 9 नवंबर को उमराह यात्रा पर निकले थे। उनका टूर 23 नवंबर तक का था। मक्का में उमराह रस्में पूरी करने के बाद वे मदीना की ओर जा रहे थे, जब यह त्रासदी घटी। यह हादसा सोमवार, 17 नवंबर 2025 को रात 1:30 बजे (भारतीय समय) मुफ्रिहात इलाके में हुआ था, जो मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर है। बस पर 46 यात्री सवार थे। ग्रुप में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे। कुल 54 यात्रियों में से 4 मक्का में रुक गए थे, और 4 ने कार से मदीना जाने का फैसला किया था। बस में सवार 46 में से 42 की मौत हो गई। एकमात्र बचे व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल शोएब (24 वर्ष, हैदराबाद) हैं, जो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। एक बच्चा भी घायल है।