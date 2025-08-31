ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक फ्रेम में दिखे पीएम मोदी और शहबाज शरीफ, चीन में ऐसे हुई मुलाकात

पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जो सात साल बाद उनकी पहली चीन यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस दौरान मोदी ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने इस मुद्दे को भारत और चीन दोनों के लिए प्रभावी बताया और एक-दूसरे के समर्थन की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि, आधिकारिक बयान में पाकिस्तान का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्कों के बाद भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक कदम है। दोनों देशों ने सहमति जताई कि सीमा विवाद उनके संबंधों का एकमात्र आधार नहीं होगा।