Crime News: इक्वाडोर में पब्लिक पर सरेआम चलींं ताबड़तोड़ गोलियां, 7 लोगों की मौत

इक्वाडोर में सरेआम गोलीबारी से 7 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हैं। सैनिकों के वेश में आए हमलावरों ने पूल हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की। यह इसी महीने की दूसरी बड़ी गोलीबारी की घटना है, जिससे देश में अपराध का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ता दिख रहा है। मृतकों में कई का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

Mukul Kumar

Sep 14, 2025

इक्वाडोर में सरेआम गोलीबारी से 7 लोगों की मौत। (फोटो- IANS)

दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास स्थित एक पूल हॉल में पब्लिक पर जमकर गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कि सैनिकों के वेश में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने लोकल न्यूज आउटलेट 'प्रिमिसियास' के हवाले से बताया कि हमलावर स्थानीय समयनुसार रात लगभग 10:30 बजे अचानक एक वाहन से आए और नुएवो अमानेसर इलाके में स्थित पूल हॉल में लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास प्रांत के पूल हॉल में महीने भर के अंदर सामूहिक गोलीबारी की यह दूसरी है। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को भी इसी तरह के एक हमले में सात लोग मारे गए थे।

मारे गए लोगों का आपराधिक इतिहास

पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी में मारे गए लोगों में से एक और घायल हुए दो लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। स्थानीय मीडिया ने घटना के संबंध में कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं।

तस्वीर में हमलावर काले कपड़े पहने, बनियान और टोपी पहने लोगों पर गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि हमलावरों ने जिस गाड़ी से आकर हमला किया, वह शहर के दूसरे हिस्से में जली हुई मिली।

पहली छमाही में 4,619 हत्याएं दर्ज

ताजा आंकड़ों के अनुसार, इक्वाडोर में 2025 की पहली छमाही में 4,619 हत्याएं दर्ज की गईं हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि है। इतिहास में यह छह महीने में सबसे अधिक संख्या है।

वहीं, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने जनवरी 2024 में हिंसा बढ़ने के कारण 'आंतरिक सशस्त्र संघर्ष' की स्थिति घोषित कर दी है। जिसके बाद से देश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सरेआम हुई थी हत्या

बता दें कि इक्वाडोर अपराध के लिए काफी चर्चा में रहता है। साल 2023 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह घटना राजधानी क्विटो में एक रैली के दौरान हुई थी, जब विलाविसेंशियो अपने समर्थकों से बात कर रहे थे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

14 Sept 2025 08:24 am

14 Sept 2025 08:22 am

Hindi News / World / Crime News: इक्वाडोर में पब्लिक पर सरेआम चलींं ताबड़तोड़ गोलियां, 7 लोगों की मौत

