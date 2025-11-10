शेख हसीना के करीबी का बड़ा खुलासा, इस अमेरिकी परिवार की साजिश से बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट

बांग्लादेश (Bangladesh) में पिछले साल बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और देश छोड़कर भागना पड़ा था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वह भारत (India) आ गई थीं। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के जाने के बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिका (United States Of America) का हाथ है। हालांकि अब इस बारे में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है।