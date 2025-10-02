गुरु नानक जयंती 2025: भारत ने सिक्ख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान यात्रा की अनुमति दी ,जानिए कब जाएंगे जत्थे

Sikh Pilgrimage: भारत सरकार ने गुरु नानक देव जी की जयंती (Guru Nanak Jayanti), प्रकाश पर्व 2025 के लिए सिक्ख तीर्थयात्रियों (Sikh Pilgrimage) को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी है। यह यात्रा 1974 के भारत-पाकिस्तान प्रोटोकॉल (India-Pakistan Protocol) के तहत होगी, जिसमें चयनित जत्थे अटारी-वाघा सीमा से ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे। वहीं SGPC और ETPB मिलकर यात्रा की व्यवस्था करेंगे। प्रकाश पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। अनुमान है कि लगभग 3,000 सिक्ख तीर्थयात्री (Sikh Pilgrimage) इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा की तारीखें नवंबर के मध्य में हो सकती हैं, जो 10-15 दिनों तक चल सकती है। चयनित जत्थों को राज्य सरकारों की सिफारिश और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद अनुमति मिलेगी।
यात्रा आमतौर पर जयंती से कुछ दिन पहले शुरू होकर उसके बाद समाप्त होती है। 2025 के लिए सटीक तिथियां (संभावित रूप से नवंबर 2025 के मध्य) अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन पिछले वर्षों की तरह यह 10-15 दिनों की होगी। SGPC (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) की ओर से समन्वय किया जाएगा।
राज्य सरकारों की सिफारिश पर चयनित जत्थों को अनुमति मिलेगी। पारंपरिक रूप से, गुरु नानक जयंती के लिए लगभग 3,000 भारतीय सिक्ख तीर्थयात्री पाकिस्तान जाते हैं। यह संख्या 2025 में भी समान रहने की संभावना है, हालांकि सुरक्षा समन्वय के कारण इसमें मामूली बदलाव भी हो सकता है।
भारत में सिक्ख आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20.8 मिलियन (2.08 करोड़) है, जो कुल जनसंख्या का 1.7% है। 2025 तक अनुमानित वृद्धि के साथ यह 25-30 मिलियन (2.5-3 करोड़) के बीच हो सकती है, मुख्य रूप से पंजाब (लगभग 16 मिलियन, 58% राज्य आबादी) में केंद्रित। हाल के रुझानों से सिक्ख आबादी का प्रतिशत थोड़ा घट रहा है, लेकिन कुल संख्या स्थिर बनी हुई है।
भारत में सिक्खों की आबादी 2025 तक अनुमानित 2.5-3 करोड़ है, जिनमें से अधिकतर पंजाब में रहते हैं। वहीं, पाकिस्तान में सिक्खों की संख्या लगभग 15,000 है, जो मुख्य रूप से ननकाना साहिब और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। यह तीर्थयात्रा दोनों देशों के सिक्ख समुदायों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
पाकिस्तान में सिक्ख अल्पसंख्यक हैं, और सन 2025 के अनुमान के अनुसार उनकी आबादी 15,000 से अधिक है (कुल जनसंख्या का 0.01%)। ये मुख्य रूप से पंजाब प्रांत (ननकाना साहिब क्षेत्र) और खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। सन 1947 के विभाजन से पहले यहां 2 मिलियन सिक्ख थे, लेकिन अधिकतर भारत आ गए।
ध्यान रहे कि 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर सिक्ख तीर्थयात्रियों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस बार की यात्रा में इसका उपयोग भी हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच धार्मिक सहयोग को और बढ़ाएगा।
बहरहाल भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारें तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही के लिए समन्वय कर रही हैं। सुरक्षा उपायों को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि तीर्थयात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो। (इनपुट : एएनआई)
