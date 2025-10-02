गुरु नानक जयंती 2025: भारत ने सिक्ख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान यात्रा की अनुमति दी ,जानिए कब जाएंगे जत्थे

Sikh Pilgrimage: भारत सरकार ने गुरु नानक देव जी की जयंती (Guru Nanak Jayanti), प्रकाश पर्व 2025 के लिए सिक्ख तीर्थयात्रियों (Sikh Pilgrimage) को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी है। यह यात्रा 1974 के भारत-पाकिस्तान प्रोटोकॉल (India-Pakistan Protocol) के तहत होगी, जिसमें चयनित जत्थे अटारी-वाघा सीमा से ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे। वहीं SGPC और ETPB मिलकर यात्रा की व्यवस्था करेंगे। प्रकाश पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। अनुमान है कि लगभग 3,000 सिक्ख तीर्थयात्री (Sikh Pilgrimage) इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा की तारीखें नवंबर के मध्य में हो सकती हैं, जो 10-15 दिनों तक चल सकती है। चयनित जत्थों को राज्य सरकारों की सिफारिश और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद अनुमति मिलेगी।