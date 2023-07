सिंगापुर में 20 साल बाद एक महिला को दी गई फांसी, ड्रग्स तस्करी के लिए मिली सज़ा

सिंगापुर में 20 साल बाद एक महिला को दी गई फांसी, ड्रग्स तस्करी के लिए मिली सज़ा

जयपुरPublished: Jul 28, 2023 11:35:41 am Submitted by: Tanay Mishra

First Execution Of Woman In SIngapore In Nearly 20 Years: सिंगापुर में आज वो हुआ जो 20 सालों में नहीं हुआ था। सिंगापुर में आज 20 साल बाद एक महिला को फांसी दी गई है।

Hanging punishment