इज़रायल ने सीरिया पर की ड्रोन से एयरस्ट्राइक्स, 6 सैनिकों की मौत

इज़रायल (Israel) ने एक बार फिर हवाई हमले से सीरिया (Syria) को दहला दिया है। इज़रायली सेना ने मंगलवार देर रात को राजधानी दमिश्क (Damascus) के पास के दक्षिण-पश्चिम में अल-किस्वाह (Al-Kiswah) क्षेत्र के पास सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से एयरस्ट्राइक्स की। सीरिया की सरकारी मीडिया को रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इज़रायली ड्रोन ने सीरियाई सेना की 44वीं डिवीज़न के एक सैन्य भवन को निशाना बनाया। इस हवाई हमले से जोर का धमाका हुआ।