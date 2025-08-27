Patrika LogoSwitch to English

विदेश

इज़रायल ने सीरिया पर की ड्रोन से एयरस्ट्राइक्स, 6 सैनिकों की मौत

इज़रायल ने सीरिया में ड्रोन से एयरस्ट्राइक्स कर दी है। इस हवाई हमले में 6 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई।

भारत

Tanay Mishra

Aug 27, 2025

Israeli drone strikes in Syria
Israeli drone strikes in Syria (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) ने एक बार फिर हवाई हमले से सीरिया (Syria) को दहला दिया है। इज़रायली सेना ने मंगलवार देर रात को राजधानी दमिश्क (Damascus) के पास के दक्षिण-पश्चिम में अल-किस्वाह (Al-Kiswah) क्षेत्र के पास सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से एयरस्ट्राइक्स की। सीरिया की सरकारी मीडिया को रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इज़रायली ड्रोन ने सीरियाई सेना की 44वीं डिवीज़न के एक सैन्य भवन को निशाना बनाया। इस हवाई हमले से जोर का धमाका हुआ।

कितने हवाई हमले हुए?

जानकारी के अनुसार इज़रायली सेना की ड्रोन से की गई एयरस्ट्राइक्स में 4 हवाई हमले हुए। इस हवाई हमले में सीरियाई सेना की टैंक प्रशिक्षण सुविधा को भी निशाना बनाया गया।

6 सैनिकों की मौत, कई घायल

इज़रायली एयरस्ट्राइक्स में सीरिया के 6 सैनिकों की मौत हो गई। कई सैनिक इस हवाई हमले में कई सैनिक घायल भी हो गए। घायल सैनिकों को इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीरिया ने की एयरस्ट्राइक्स की निंदा

सीरियाई सेना के ठिकाने पर इज़रायली एयरस्ट्राइक्स पर सीरिया की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इज़रायल की एयरस्ट्राइक्स की निंदा की और इस हवाई हमले को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सीरियाई विदेश मंत्रालय के अनुसार इज़रायल की इस तरह की गतिविधियों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।

सीरिया का इज़रायल पर आरोप

इज़रायली सेना काफी समय से सीरिया में इस तरह के हवाई हमले करती आई है। सीरिया की तरफ से सोमवार को दावा किया गया कि इज़रायल ने माउंट हर्मन के पास 60 सैनिकों को भेजकर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इस मामले पर इज़रायल ने कहा कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी सीरिया में सिर्फ एक नियमित सैन्य अभियान चलाया।

