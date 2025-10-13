सोहेल आफरीदी बने खैबर पख्तूनख्वा के नए CM: विपक्ष के वॉकआउट के बीच 90 वोटों से जीते

Sohail Afridi KP Chief Minister: पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पीटीआई के युवा नेता सोहेल आफरीदी को सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा (Sohail Afridi KP Chief Minister) का नया मुख्यमंत्री चुना गया। विधानसभा सत्र में विपक्ष के बहिर्गमन और पूर्व सीएम अली अमीन गंदापुर के इस्तीफे को लेकर चले विवाद (PTI Leadership Change) के बावजूद यह चुनाव संपन्न हुआ। आफरीदी ने 90 वोट (Khyber Pakhtunkhwa Election) हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि अन्य उम्मीदवारों को शून्य वोट मिले। केपी विधानसभा में कुल 145 सदस्य हैं, जहां बहुमत के लिए 73 वोट चाहिए थे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने विपक्ष की अनुपस्थिति में मतदान कराया। उन्होंने घोषणा की कि जेयूआई-एफ के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीएमएल-एन के सरदार शाह जहां यूसुफ और पीपीपी के अरबाब जराक खान को कोई समर्थन नहीं मिला। तीन सदस्य विदेश में होने के कारण अनुपस्थित थे। जीत की घोषणा होते ही हॉल में आफरीदी के समर्थकों ने नारे लगाए।