किम जोंग उन के इस कदम से उड़ी दक्षिण कोरिया की नींद, अगले सप्ताह होने वाली है बड़ी मीटिंग, ट्रंप भी पहुंचेंगे

एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर कोरिया इस तरह के मिसाइल परीक्षण कर खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में दिखाना चाहता है। ताकि वह संयुक्त राष्ट्र से अपने खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग कर सके। विशेषज्ञों ने कहा कि

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने साल 2019 में ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के बाद से हथियार परीक्षणों की गति को काफी तेज कर दिया है। हालांकि, किम ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण की अपनी शर्त छोड़ दे, तो वह फिर से बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं।