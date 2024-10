Nobel Prize in Literature 2024 : दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को ‘द वेजेटेरियन’ उपन्यास पर साहित्य का नोबल पुरस्कार

Nobel Prize in Literature 2024: दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है।

नई दिल्ली•Oct 10, 2024 / 07:17 pm• M I Zahir

South Korean writer Han Kang

Nobel Prize in Literature 2024: साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबल पुरस्कार ( Nobel Prize) का ऐलान कर दिया गया है। स्वीडिश अकादमी की नोबल समिति के स्थाई सचिव मैट्स माल्स ने स्टाकहोम में पुरस्कार की घोषणा की है। 53 वर्षीय दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग ने सन् 2016 में ‘ द वेजेटेरियन’ (The Vegetarian) के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह उपन्यास एक महिला के मांस खाने से मना करने के फैसले के विनाशकारी परिणाम पर आधारित है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक लेखिका हान कांग (Han Kang)के गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यह गद्य ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नजाकत उजागर करता है। साहित्य पुरस्कार (Nobel Prize in Literature 2024) में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ($1 मिलियन) नकद रा​​शि शामिल है, जो पुरस्कार के संस्थापक, स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत प्रदान किया जाता है। विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ-साथ 10 दिसंबर को पदक भी प्रदान किया जाएगा।

