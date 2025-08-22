श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप

श्रीलंका (Sri Lanka) के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) को आज, शुक्रवार, 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग (CID) ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले से श्रीलंका की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि विक्रमसिंघे एक प्रमुख राजनेता रहे हैं, जो 2022 से 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं और 6 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे।