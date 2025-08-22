Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप

Ranil Wickremesinghe Arrested: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 22, 2025

Ranil Wickremesinghe
Ranil Wickremesinghe (Photo - ANI)

श्रीलंका (Sri Lanka) के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) को आज, शुक्रवार, 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग (CID) ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले से श्रीलंका की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि विक्रमसिंघे एक प्रमुख राजनेता रहे हैं, जो 2022 से 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं और 6 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे।

गिरफ्तारी का कारण

विक्रमसिंघे पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए अपनी पत्नी के लिए यूके के वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

22 Aug 2025 02:48 pm

Hindi News / World / श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.